Трябва да има сцена на младите джаз музиканти, за да се съхрани талантът им, казаха Емил Костурков и Добрин Пелтеков във Велико Търново

Трябва да се даде сцена на младите джаз музиканти, за да се съхрани талантът им, казаха утвърдените музиканти Емил Костурков и Добрин Пелтеков в пресклуба на БТА във Велико Търново в рамките на представянето на броя на списание ЛИК- „България в джаза".

Сцена за изява трябва да се дава на талантливите и образовани млади музиканти. Учителите трябва да обучават и подготвят публиката, казаха двамата участници в представянето, които освен професионални музиканти в различни бендове и формации, са учители и преподаватели по музика.

Емил Костурков е организатор и съосновател на фестивала „Дикси джаз фест“ - Велико Търново. Той припомни, че идеята за фестивала е на покойния Георги Попов, ръководител на формацията "Дикси джаз бенд" във Велико Търново. Първоначално замисълът бил да се създаде Старопланински джаз фестивал, който да обедини фестивалите в Габрово и в Тетевен, за да могат групите, които идват по едно и също време, да участват на различните сцени, но с времето останал само емблематичният "Дикси джаз фест" - Велико Търново. „Първото издание се състоя през 2008 година, в началото в по-малък формат, а през 2011 година пред паметника на Асеневци, с естествения декор на старата столица и с голямата подкрепа на Община Велико Търново. Фестивалът придоби мащаб и международна популярност“, каза Костурков.

В продължение на 14 години "Дикси джаз фест" е едно от големите летни събития във Велико Търново, с участия на изпълнители от цяла Европа и емблематичните български джаз музиканти. В три фестивални вечери е имало около 10 концерта, а публиката е била около 4000 души. Много млади хора и много деца израснаха около този фестивал, каза Емил Костурков. През 2021 година, заради КОВИД-19 кризата и други обстоятелства, неговото осъществяване се преустановява, но надеждата на първооснавателите му е един ден да бъде възстановен, с акцент върху приемствеността – музикални авторитети, които делят сцена с млади таланти.

Джазът не е включен в учебните програми, но всеки учител по музика има свободата да избира как да преподава, каза Добрин Пелтеков, дългогодишен учител по музика и настоящ преподавател в катедра “Музика“ към Великотърновския университет. По думите му джаз музиката идва на помощ на учителите, защото тя дава компетентности в обучението. Джазът е пълен с ритмични фигури – синкопи и импровизации. Възникването му може да бъде свързващо звено между музиката на различните народи и с междупредметните връзки, каза той. Изучаването и опознаването на тази музика е задължително за възпитаването на добрия вкус и за цялостната култура на всеки човек, каза Пелтеков.

За да си джаз музикант, трябва да имаш много познания както за класическата музика, така и за самия джаз - като структура, ритмични фигури, хармония и импровизация. Джазът се харесва повече от меломани, хора, които имат добър естетически вкус, каза Емил Костурков. Като преподавател в СУ “Емилиян Станев“, където има специализирани музикални паралелки, той е създал "Джемсешън скуул бенд", а идеята е децата, които свирят на инструменти и имат интерес към тази музика, да се запознаят първоначално с джаза като теория и практика. Резултатът е много интересен, защото участниците в тази група, които са осмокласници и деветокласници, ако след време не свирят, ще имат познанието за жанра и ще слушат като познавачи. Майлс Дейвис е казал, че джазът е съвременната класическа музика, припомниха музикантите.