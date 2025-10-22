Ще се проведе встъпителната сесия на новия мандат на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел

Встъпителната сесия на новия мандат на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) ще се проведе днес в Брюксел и ще отбележи началото на новия петгодишен цикъл в работата на консултативния орган на Европейския съюз. На заседанието ще бъде избран нов председател на ЕИСК, двама негови заместници, председатели на секции, както и ръководител на Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI).

Комисията по индустриални промени, произхождаща от Европейската общност за въглища и стомана, е най-старият орган на ЕС, чиято дейност е насочена към анализ и прогнозиране на развитието на европейската индустрия. Днес ще бъдат определени и 39 членове на Бюрото на ЕИСК – административният и политически орган, ръководен от председателя и двамата заместник-председатели.

ЕИСК е консултативен орган на ЕС, създаден с цел да гарантира по-широко участие на гражданското общество във вземането на решения на европейско ниво. Комитетът се състои от 329 членове – представители на работодателски организации, синдикати и различни социални, икономически, професионални и културни структури от държавите членки.

Членовете се определят от националните правителства и се назначават от Съвета на ЕС за петгодишен мандат. Те са разпределени в три групи – „Работодатели“ (I група), „Работници“ (II група) и „Организации на гражданското общество“ (III група), посочва на страницата си Европейския парламент.

Германия, Италия и Франция имат по 24 представители, а най-малко членове има Малта – петима. България е представена от 12 членове, сред които досега в Бюрото на ЕИСК беше президентът на КНСБ Пламен Димитров.

На септемврийското си заседание ЕИСК отбеляза края на мандата на председателя си Оливер Рьопке, който оглавяваше организацията две години и половина. Европейският комисар по търговията Марош Шефчович подчерта тогава значението на ЕИСК в процеса на формиране на политиките на ЕС, като го определи като "дом на европейското гражданско общество".

"ЕИСК се застъпва за конкурентоспособна Европа, основана на социалния модел и подкрепена от зеления преход, показвайки как гражданското общество помага за обединяването на всички тези елементи", отбеляза тогава Шефчович.