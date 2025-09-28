Продукцията на винарска изба "Свети Врач" се реализира добре на световния пазар

Продукцията на винарска изба "Свети Врач" се реализира на пазара в цял свят. Това каза за БТА собственикът на винарната Валентин Атанасов.

Той разказа, че историята на винарната, която се намира в град Сандански започва с наемането на малка и стара изба на Комплексна Опитна Станция. Традицията на тази изба е от 50-те години на миналия век. Винарна "Свети Врач" е основана през 1994 г. , като собствеността е 100 процента частна, каза още Валентин Атанасов. През 2003 г., след разширяване производството и капацитета си, фирмата се премества на сегашния адрес в град Сандански и оттогава развива успешно своята дейност.

Винарна "Свети Врач" - Сандански създава и отглежда лозови масиви, които са засадени със сортове грозде Мускат, Сира, Мерло, Каберне Совиньон, Мелник 55, Руен и Мелнишки Рубин.

Избата, в която са разположени съдовете и бъчвите за отлежаване на виното, е вкопана в земята. Освен от собствените лозя, всяка есен експертите на винарската изба селектират и закупуват грозде от Мелнишко-Санданският тероар. Винарната има капацитет на общата съдова вместимост 850 000 литра. Тя е оборудвана с високотехнологични съоръжения от водещи български и чуждестранни фирми. Разполага с 12 резервоара за ферментация на виното.

Собственикът Валентин Атанасов добави още, че се произвеждат бели и червени вина. Сред най-предпочитаните са традиционните за района сортове. Това лято по европейска програма във винарната е внедрена нова техника. Продукцията се реализира както на пазара в България, така и по цял свят, каза още собственикът. До преди няколко години вина се продават дори и в Китай. Сред най-престижните отличия на винарна "Свети Врач" е второ място за червени вина сира реколта 2022 година.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).