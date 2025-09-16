Решението за ваксинация у нас срещу шарката по овцете и козите ще се обсъди утре, каза доц. д-р Илиян Костов

Решението за ваксинация у нас срещу шарката по овцете и козите ще се обсъди утре. Това каза пред репортер на БТА в Ямбол главният ветеринарен държавен инспектор доц. д-р Илиян Костов. Експерти от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) провеждат днес информационна кампания в сградата на Община Тунджа с животновъди от цялата Ямболска област.

По предложение на министъра на земеделието и храните Георги Тахов изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински събира цялата ветеринарномедицинска професия в България, на която ще се вземе окончателно решение дали ще ваксинираме, или не, уточни главният ветеринарен лекар.

Той подчерта, че ваксинацията не е забранена от европейското законодателство. "Съгласно регламента ваксинацията се въвежда на база решения на държавата членка, а не на Европейската комисия. С д-р Патарински имахме среща в Брюксел и говорихме по тези въпроси. Сега остава българското правителство и респективно БАБХ да вземе окончателното решение", уточни доц. Костов.

Информационната кампания на земеделското министерство, БАБХ и Националната овцевъдна и козевъдна асоциация сред животновъдите в страната ще продължи, каза още той. "Целта е да обединим мнение с фермерите по отношение на усложнената епизоотична обстановка във връзка с шарката по овцете и козите. Да им дадем информация относно биосигурността на фермите – какви мерки трябва да вземат, за да се предпазят от това заболяване", посочи доц. Костов.

На срещите се обсъжда и възможността за ваксинация. "Ако се вземе решение за ваксинация, какви ще бъдат предприетите мерки в тази насока, как ще се движат тези животни, какво ще стане с продукцията – прясно месо и сурово мляко", коментира още главният държавен ветеринарен инспектор.

Според животновъди ваксинацията е наложителна. "Задължително трябва да има, иначе загиваме геройски", коментира за БТА Теньо Тенев, който отглежда 150 овце в ямболското село Челник (община Тунджа). Заболяванията, в комбинация с ниските изкупни цени на млякото от 1,80 лв. за литър, ще унищожат овцевъдния бранш, смятат фермери.