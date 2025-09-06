Спад в цената на основни зърнени стоки на световните борси през седмицата, отчитат експертите на Софийската стокова борса

Цената на пшеницата в Европа, включително фючърсите на борсата "Юронекст" (Euronext) в Париж, регистрират спад през седмицата, анализират експертите на Софийската стокова борса (ССБ).

Те обясняват, че това се дължи на силната конкуренция за износ от страна на Русия и Украйна, както и на очакванията за по-голямо от прогнозираното производство на пшеница в световен мащаб. През седмицата фючърсите на борсата "Юронекст" се търгуваха на нива около 175 евро за тон.

В САЩ и Русия цената на пшеницата също се понижава, повлияна от глобалната динамика и от силното предлагане, отчитат експертите на ССБ.

Цената на царевицата в САЩ и Европа също отбеляза известен спад. На борсата "Юронекст" тя беше около 187 евро за тон.

През изминалата седмица цената на нерафинираното слънчогледово олио с доставка в Ротердам регистрира лек спад, като се движеше около 1356 долара за тон.

Търговията на Софийската стокова борса със зърнени стоки остава спокойна през изминалата седмица, отчитат още експертите на борсата. Продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно, като котировките са на 340 лева за тон. Фуражната пшеница се предлага за около 450 лева за тон. Появиха се продавачи на фуражен ечемик с котировки продава от 400 лева за тон. Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е също нагоре - 450 лева за тон, а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон.

Цените на основните хранителни стоки на ССБ са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени от 2500 до 6800 лева за тон.

При индустриалните стоки на ССБ имаше сделки за природен газ на 1424,32 лв./хил. л и за газьол за промишлени и комунални цели на 1838,02 лв./хил. л.