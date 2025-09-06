Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Разград Ванеса Димитрова
Снимка: Кореспондент на БТА в Разград Ванеса Димитрова (БТ)
Разград,  
06.09.2025 07:10
 (БТА)

С рали на трабанти ще започне празникът на град Лозница, съобщиха от общинската администрация. Традиционният селищен празник ще започне сутринта и ще продължи до вечерта. Събитията ще се проведат на градския стадион. 

В програмата са предвидени борби, забавно детско шоу и детски спортно-състезателни игри, състезание с велосипеди по възрастови групи. Празникът ще продължи с фолклорна програма с участието на колективите на читалищата от Община Лозница. Предвидена е също и концертна програма на сцена Назъм Хикмет към театрално музикален и филхармоничен център – Разград, както и концерт на певиците Габриела и Джина Стоева. 

Миналата година повече от 50 автомобила участваха в 20-ото издание на ралито с трабанти в Лозница. 

Първото известно име на Лозница е Кубадън, означаващо кръстопът на турски, възел на седем пътя, споменато е и в османски регистър от 24 декември 1573 година. В началото на 30-те години името Кубадън е сменено официално в документите. Една от причините за преименуването на селището е свързана с прочутата по онова време американска лоза, пренесена и хванала корен за първи път именно тук, в земята на Лудогорието. Тя подсеща и за новото име на селището – Лозница. 

