Работниците в "Тисенкруп стийл" подкрепят тежкото споразумение за преструктуриране на компанията

Работниците в затруднения германски производител на стомана "Тисенкруп стийл" (Thyssenkrupp Steel) са се съгласили на плана за преструктуриране, който ще доведе до значително понижаване на заплатите, предаде ДПА.

Над три четвърти (77 на сто) от гласувалите работници са подкрепили новото колективно споразумение, съобщи днес синдикатът "И Ге Метал" (IG Metall) в Дюселдорф.

Около 62 на сто от членовете на синдиката са взели участие в гласуването.

Споразумението беше договорено между ръководството и "И Ге Метал" в средата на юли. То има за цел да гарантира, че най-големият производител на стомана в Германия отново ще стане конкурентоспособен.

В края на юни в стоманодобивното подразделение на "Тисенкруп" са работели малко под 26 000 служители. Компанията изпадна в криза заради икономическия спад, високите цени на енергията и евтиния внос от Азия.

За да се справи с тези предизвикателства, "Тисенкруп" възнамерява значително да намали капацитета си – от 11,5 милиона тона годишно до между 8,7 и 9 милиона тона. Около 11 000 работни места ще бъдат съкратени или преместени на други места, но няма да има принудителни уволнения по оперативни причини.

Колективното споразумение за преструктуриране, което все още не е окончателно подписано, ще е в сила до края на финансовата 2029-2030 г. То предвижда намаляване на работното време без компенсация в заплатите и неплатен отпуск.

Според "И Ге Метал" загубите за служителите възлизат на общо около 120 милиона евро годишно.

Текин Насикол, председател на общия работнически съвет на стоманодобивното подразделение, заяви: "Допринесохме максимално за това, което се надяваме да бъде положително бъдеще за стоманата. Сега топката е в ръцете на управителния съвет".