Марин Милков
Индийска компания е подала оферта за придобиване на стоманодобивното подразделение на "Тисенкруп", обяви германската индустриална група
Снимка: AP/Martin Meissner
Есен, Германия,  
16.09.2025 17:38
 (БТА)

Индийският производител на стомана "Джиндал Стийл Интернешънъл" (Jindal Steel International) има намерение да придобие стоманодобивното подразделение на "Тисенкруп" (Thyssenkrupp), обяви днес германската група, предаде ДПА.

"Тисенкруп" е получила неофициална оферта от "Джиндал Стийл Интернешънъл" за закупуването на стоманодобивното подразделение "Стийл Юръп" (Steel Europe)", съобщи германската индустриалната група.

Изпълнителният съвет на "Тисенкруп" ще разгледа внимателно тази оферта с оглед на икономическата устойчивост, продължаването на екологичната трансформация и заетостта в стоманодобивните предприятия.

"Тисенкруп" не предостави повече информация за отправената оферта.

"Фактът, че ориентирана към растеж стоманена група като "Джиндал Стийл Интернешънъл" има намерение да стане стратегически инвеститор в "Тисенкруп Стийл Юръп", е добра новина за нашите служители", заяви Юрген Кернер, член на Надзорния съвет на компанията и член на германския синдикат "И Ге Метал" (IG Metall).

Индийският производител на стомана притежава собствен достъп до суровини и опит в зелена трансформация, допълни Кернер, като добави, че "в момента е важно да се пристъпи бързо към съществени дискусии".

"Тисенкруп Стийл Юръп" е най-големият производител на стомана в Германия. Стоманодобивното подразделение на германската индустриална група, което изпадна в затруднение заради икономическия спад, пренасищането на пазара с евтин внос на стомана от Азия и покачващите се цени на електроенергията, планира намали производството от 11,5 до под 9 милиона метрични тона годишно и да съкрати 11 000 работници или да прехвърли тяхната дейност към други компании, допълва ДПА.

/ИЦ/

