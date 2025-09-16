Индийска компания е подала оферта за придобиване на стоманодобивното подразделение на "Тисенкруп", обяви германската индустриална група

site.btaИндийска компания е подала оферта за придобиване на стоманодобивното подразделение на "Тисенкруп", обяви германската индустриална група
Индийският производител на стомана "Джиндал Стийл Интернешънъл" (Jindal Steel International) има намерение да придобие стоманодобивното подразделение на "Тисенкруп" (Thyssenkrupp), обяви днес германската група, предаде ДПА.
"Тисенкруп" е получила неофициална оферта от "Джиндал Стийл Интернешънъл" за закупуването на стоманодобивното подразделение "Стийл Юръп" (Steel Europe)", съобщи германската индустриалната група.
Изпълнителният съвет на "Тисенкруп" ще разгледа внимателно тази оферта с оглед на икономическата устойчивост, продължаването на екологичната трансформация и заетостта в стоманодобивните предприятия.
"Тисенкруп" не предостави повече информация за отправената оферта.
"Фактът, че ориентирана към растеж стоманена група като "Джиндал Стийл Интернешънъл" има намерение да стане стратегически инвеститор в "Тисенкруп Стийл Юръп", е добра новина за нашите служители", заяви Юрген Кернер, член на Надзорния съвет на компанията и член на германския синдикат "И Ге Метал" (IG Metall).
Индийският производител на стомана притежава собствен достъп до суровини и опит в зелена трансформация, допълни Кернер, като добави, че "в момента е важно да се пристъпи бързо към съществени дискусии".
"Тисенкруп Стийл Юръп" е най-големият производител на стомана в Германия. Стоманодобивното подразделение на германската индустриална група, което изпадна в затруднение заради икономическия спад, пренасищането на пазара с евтин внос на стомана от Азия и покачващите се цени на електроенергията, планира намали производството от 11,5 до под 9 милиона метрични тона годишно и да съкрати 11 000 работници или да прехвърли тяхната дейност към други компании, допълва ДПА.
/ИЦ/
