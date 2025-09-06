Селекционерът на Франция Дидие Дешан: "Добре е, че започнахме световните квалификации с победа"

Старши треньорът на националния отбор на Франция Дидие Дешан заяви, че тимът му е доминирал срещу Украйна при успеха с 2:0 в полския град Вроцлав в среща от група D на квалификациите за Мондиал 2026.

"Доминирахме през първото полувреме и можехме да вкараме още един гол, след което се затруднихме за кратко. Но несъмнено имаме толкова много атакуващ талант", каза Дешан, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Имахме и много за губене, така че е добре да започнем тази квалификационна кампания с победа", добави селекционерът на Франция.

Авторът на втория гол в двубоя Килиан Мбапе се изказа в подобен тон.

"Можехме да вкараме още попадения. Аз самият пропуснах няколко възможности, така че има място за подобрение", заяви Мбапе след първата среща на "петлите" от световните квалификации и допълни:

"Това е добро, солидно начало."