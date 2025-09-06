Подробно търсене

Селекционерът на Франция Дидие Дешан: "Добре е, че започнахме световните квалификации с победа"

Кремена Младенова
Селекционерът на Франция Дидие Дешан: "Добре е, че започнахме световните квалификации с победа"
Селекционерът на Франция Дидие Дешан: "Добре е, че започнахме световните квалификации с победа"
снимка: AP Photo/Czarek Sokolowski
Вроцлав,  
06.09.2025 08:39
 (БТА)

Старши треньорът на националния отбор на Франция Дидие Дешан заяви, че тимът му е доминирал срещу Украйна при успеха с 2:0 в полския град Вроцлав в среща от група D на квалификациите за Мондиал 2026.

"Доминирахме през първото полувреме и можехме да вкараме още един гол, след което се затруднихме за кратко. Но несъмнено имаме толкова много атакуващ талант", каза Дешан, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Имахме и много за губене, така че е добре да започнем тази квалификационна кампания с победа", добави селекционерът на Франция.

Авторът на втория гол в двубоя Килиан Мбапе се изказа в подобен тон.

"Можехме да вкараме още попадения. Аз самият пропуснах няколко възможности, така че има място за подобрение", заяви Мбапе след първата среща на "петлите" от световните квалификации и допълни:

"Това е добро, солидно начало."

/КМ/

Свързани новини

05.09.2025 12:33

Килиан Мбапе призова за повече време за възстановяване и почивка за футболистите

Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе призова за повече време за почивка и възстановяване за футболистите, които вече са принудени да играят над 60 мача през сезона, пише агенция ДПА. Специално той бе на терена 65 пъти за Реал Мадрид
03.09.2025 16:11

Футболните календари са твърде натоварени и е нужна промяна, заяви френският национал Жул Кунде

Футболните календари са твърде натоварени и управляващите на най-високо ниво трябва да помислят за промени, заяви френският национал Жул Кунде преди световните квалификации през септември. Той заяви, че в момента има пренасищане от мачове и хората

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:26 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация