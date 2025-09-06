Председателят на парламента Наталия Киселова ще бъде официален гост на откриването на XIX Международен панаир на традиционните занаяти в РЕМО „Етър“

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще бъде днес официален гост на XIX Международен панаир на традиционните занаяти в Регионален етнографски музей на открито (РЕМО) „Етър“ край Габрово. Това съобщават от пресцентъра на парламента. Проявата, която преминава под неин патронаж, ще продължи до 8 септември и се организира от Министерството на културата, Община Габрово и РЕМО „Етър“.

XIX Международен панаир на традиционните занаяти е сред най-значимите културни събития в България, посочват организаторите от музей „Етър“. Поканени за участие в официалното откриване на форума са министърът на културата Мариан Бачев, кметът на Габрово Таня Христова, областният управител Мария Башева, посланици и официални гости.

В международното изложение – базар ще се включат около 50 майстори занаятчии от Европа, Азия и Африка, които ще демонстрират уменията си пред посетителите и ще предлагат своите ръчно изработени изделия, а след официалното откриване на сцената на музея ще започне международната надпревара „Изработване на бижута от мъниста“. В нея ще има участници от Унгария, Северна Македония, Малта, Румъния, Латвия, Молдова и България, а в младежката секция ще се включат студенти от Националната художествена академия. Победителят ще бъде обявен на 8 септември по време на Майсторската вечер и ще получи Голямата награда „Сребърна хлопка“, посочиха още организаторите. Отличието за Младежката секция е „Бронзова хлопка“.

Специални гости на Панаира са носители на признанието на ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища“. Гостите ще могат да се срещнат със Сталин Илиев – майстор по плетене на рибарски такъми от Бургаския залив, Мадлен Божилова – тъкачка с уникални техники за тъкане и предене, представители на читалище „Съгласие – 2007“ от село Жабокрът, пазители на традицията по приготвяне на кюстендилски зелник, Йорданка Павлова – майстор килимар, както и майсторите от музей „Етър“ – мутафчията Христо Маринов и шекерджията Боян Минчев.

В програмата на тридневния културен форум са включени и няколко изложби. В експозицията „Новото ценно - Съвременно занаятчийско изкуство от България“ ще бъдат представени 41 автори, повечето от които са част от каталога Homo Faber на Международната фондация „Микеланджело“. Предвидени са и демонстрации. Показана ще бъде и изложбата „Духът на традициите“, представяща фотоколекция от събития в страната, както и експозицията „Живите човешки съкровища“ с куратор проф. д-р Мила Сантова.

Сред акцентите в програмата на Панаира е и научният форум, посветен на нематериалното културно наследство, с участието на професор от Южна Корея – председател на клъстера „Фолкарт и занаяти“ към Мрежата творчески градове на ЮНЕСКО, посочиха от РЕМО „Етър“.

Предвидена е и музикална програма, като тази вечер на сцената се изявяват музикантите от етнорок групата „Балканджи“. Час преди това са изпълненията на перкусионна група Foli Ba (България) – традиционна музика от Западна Африка с автентични инструменти, ритмика, танц и интеракция с публиката.

По-късно днес председателят на парламента Наталия Киселова ще присъства на тържествената заря-проверка в град Пловдив за 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.