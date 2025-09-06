Паметник на ген. Владимир Вазов ще бъде открит в София

Подробно търсене

Паметник на ген. Владимир Вазов ще бъде открит днес в София. Това съобщиха от „Сиела Норма“ АД, по чиято инициатива и с дарителска подкрепа е реализиран проектът. На тържествената церемония ще присъстват министърът на правосъдието Георги Георгиев, кметът на София Васил Терзиев, представители на изпълнителната власт и др.

Монументът на ген. Владимир Вазов - изтъкнат военачалник, обществен деец и кмет на София, е създаден от скулптора Борис Борисов, допълниха организаторите.

Днес тържествено в цялата страна се отбелязват 140 години от Съединението на България. 

