Градският стадион в Гурково е домакин на единственото по рода си био рали с магарешки каручки

Градският стадион в Гурково е домакин днес на единственото по рода си био рали с магарешки каручки, което е и кулминацията на честванията по повод 51-ата годишнина от обявяването на селището за град. Това съобщи за БТА кметът на общината Кънчо Папазов. Био ралито се организира за 36-и път. Специален гост ще е Краси Радков, а състезанието ще е съпроводено с музиката на Гъмзата Брас Шоу.

Надпреварата ще премине в дисциплини като скоростна отсечка, теглене на талиги, гола кушия, както и магарофутбол и съревнования за най-мързеливо магаре, а сред очакваните моменти е изборът на носителите на отличието „Мис Магарица и мистър Марко“, посочи Папазов. Той подчерта, че публиката може да очаква много „магарешки изненади“ и забавни моменти, а в днешния ден, когато България отбелязва Деня на Съединението, градският стадион в Гурково ще бъде сред местата за обединение.

Това не е единствената инициатива в Гурково, посветена на магарето. Именно тук е и единственият Музей на магарето в страната, идеята за който е отдавна обмисляна и обсъждана от местната власт, бизнеса и жителите на общината, посочиха за БТА от местната администрация. Музейната експозиция е създадена по европейски проект и е открита на 4 септември 2013 година, а в нея посетителите могат да видят интересни вещи и атрибути за добрия помощник и приятел на човека – препарирано магаре, каручка (кораб за грозде), самари, кошуми, дисаги, юзди, дървено рало и др., които са история за хората от 21 век.

Музеят е богат и на снимков материал от всички био ралита, награди, знамена, медали и др. експонати, използвани през годините. В него има Етнографски кът, представляващ живота в региона, а в отдел „Археология“ гостите ще открият каменен чук, брадва, длето, стрели, фибули и много други интересни находки, открити в района на Гурково.

Идеята за био ралито с магарешки каручки се ражда през 1971 година в столицата, където тримата студенти от Гурково Стоян Богданов, Иван Рунтев и Илия Тодоров решават да разнообразят живота на гурковските младежи и да направят нещо, което никъде по света не е правено. Те решават да организират именно рали, но не с автомобили, а с магарешки каручки, които по това време в Гурково са в изобилие.

Тримата привличат няколко свои приятели и организират първото в света подобно събитие. Съмишленици са им Петър Михнев, Атанас Мечев, Добри Кожухаров, Златко Михов, Кольо Ковачев, Петко Илиев, Генчо Мечев, Златан Дрянов, Съби Събев, Вълчо Христов и много други, а идеята за украсата на каручките и реализацията е на художника Илия Тодоров, като се включват негови състуденти-художници, заедно с младите местни таланти Златан Дрянов, Атанас Андреев и Веселин Куртев.

Първото био рали в Гурково предизвиква истинска сензация, посочиха още от администрацията. Дефилиращите дългоухи състезатели, впрегнати в чудати каручки, изобразяващи космически кораби, самолети, вертолети, линейки, комбайни, пиратски кораби и други, преминават по главните улици на Гурково, като истинското състезание става на голяма поляна в местността Лазово.

Емблемата на ралито е дело на художника Илия Тодоров, а то се провежда на 10 септември, когато са и празничните дни по случай честването за освобождението на България от монархофашизма. Състезатели идват не само от селищата край Гурково, но от по-отдалечените села и градове.

През годините био ралито се е превръщало винаги в неповторим празник за града, а медиите в страната и чужбина публикуват интересни статии за уникалното шоу, посочиха още от общинската администрация. Инициативата е прекъсната за периода от 1989 г. до 2004 г. От 2005 г. отново е възродена по идея на тогавашният кмет Стоян Бонев, а оттогава до днес всяка първа събота на септември, заедно с планираните тържества по повод празника на Община Гурково – 4 септември, то събира хиляди зрители.