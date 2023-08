Над 250 000 европейци до момента са отговорили как си представят бъдещите евробанкноти

Над 250 000 души вече са взели участие в допитването на Европейската централна банка относно бъдещия вид на евробанкнотите. В публикация на страницата си в "Туитър" ЕЦБ пише: "Голяма благодарност на 254 735 европейци, които споделиха своите възгледи относно възможни нови теми за бъдещите евробанкноти".

A big thank-you to the 254,735 Europeans who have shared their views about possible new themes for future euro banknotes. Take a look at who we’ve heard from!



Don't miss the chance to have your say! You've still got until 31 August to do our survey