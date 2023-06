Конференция за зеления преход в страните от Централна и Източна Европа започва утре в София

Тридневният форум "Зелена седмица 2023" ("Green Week 2023"), посветен на зеления преход в ЦИЕ – енергийната свързаност, зеленото финансиране и иновациите, започва в 9:00 ч. на 20 юни в Sofia Event Center, съобщиха организаторите му - dir.bg, и 3E News. Сред акцентите на третото издание на конференцията са: трансформацията на икономиките, индустриите на бъдещето, иновациите и социалните очаквания на европейските граждани. В дискусиите ще се включат представители на Румъния, Гърция, Полша, Хърватия, Франция, Португалия, Република Северна Македония, Азербайджан и Молдова.

Във форума ще участват президентът Румен Радев, председателят на Народното събрание Росен Желязков, заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Лиляна Павлова, министърът на земеделието, горите и водното стопанство на Република Северна Македония Люпчо Николовски, а комисарят по сближаване и реформи Елиза Ферейра ще поздрави конференцията чрез видеообръщение. Сред говорителите на форума са Иван Кръстев, изследовател в Института по хуманитарни и социални науки във Виена (IWM Vienna), както и преподавателят от Харвард и съавтор на "The AI Republic" и "Understanding How the Future Unfolds" д-р Марк Еспосито.

В първия ден на конференцията ще участват Богдан Богданов, министър на икономиката и индустрията; Юлиян Попов, министър на околната среда и водите; Румен Радев, министър на енергетиката; Цветелина Пенкова, член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент; Радан Кънев, член на групата на ЕНП в ЕП; Чарлина Вичева, генерален директор на Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" към ЕК; Адриана Сукова, заместник генерален директор на Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" към ЕК; Арбен Пелумби, председател на парламентарната Комисия по производствена дейност, търговия и околна среда, Албания; Иван Иванов, председател на КЕВР; Франсиско Барос Кастро, член на кабинета на еврокомисаря за "Сближаване и реформи"; Матю Болдуин, заместник генерален директор на Генерална дирекция "Енергетика" към ЕК; Хюсейн Хюсейнов, посланик на Азербайджан; Вадим Чебан, главен изпълнителен директор на МОЛДОВАГАЗ; Костас Теофилактос, генерален секретар на Института за енергийна политика в ЮИЕ.

Във форума ще се включат над 130 панелисти от 10 държави. За конференцията са поканени още представители на ЕК и ЕП, министри на страните от региона, ЕИБ, МВФ, банки за развитие от ЦИЕ, водещи индустриални компании, представители на бизнеса и на местната власт, на работодателите и синдикатите, университетите и научните среди и на неправителствения сектор.

Дискусиите ще бъдат тематично обособени в отделните дни на конференцията, като основният фокус ще бъде върху енергийната сигурност и свързаност в контекста на европейския енергиен пазар; бъдещето на базовите енергийни мощности, на водорода и новите климатични технологии; финансовите инвестиции във възобновяема енергия и оценката на риска; ESG политиките и регулациите; индустриалния преход към нисковъглеродни емисии; иновациите, изкуствения интелект и технологичната революция; транспорта и зелената мобилност; цените, храните и продоволствената сигурност; европейския Баухаус.

Партньори на събитието са Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Националното сдружение на общините в Република България, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфиндустрия България, Българо-испанската търговска камара, Българо-румънската търговско-промишлена палата, Камарата на строителите в България, Американският университет в България, ПанЕвропа, Атлантическият клуб в България, Junior Achievement Bulgaria, и др.