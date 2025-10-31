Футболна школа „Родопа“ – Смолян и родителите на децата изпратиха благодарствено писмо на дарителите, помогнали за осветяване на стадиона

Футболна школа „Родопа“ – Смолян и родителите на децата изпратиха благодарствено писмо на дарителите, помогнали за осветяване на стадион „Смолян“, съобщи за БТА треньорът Левент Аврамов. Той посочи, че изразяват най-искрената си и дълбока благодарност към всички, които повярваха, помогнаха и станаха част от инициатива за поставяне на осветление на спортното съоръжение.

„Това не са просто няколко лампи, които озаряват терена. Това е светлина на надежда, на общност и на бъдеще. Това е доказателство, че когато хората се обединят – родители, община, дарители и приятели – доброто се случва“, допълни Аврамов. От името на треньорите в школата той благодари за подкрепата и съдействието на Община Смолян и на всички дарители, както и на родителите, които със средства и труд са направили мечтата на децата реалност.

Ръководството на Футболна школа „Родопа“ допълва в писмото, че стадионът вече не само място за тренировки, а е и символ на обединение, постоянство и любов към спорта.