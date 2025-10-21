Университетската болница "Канев" в Русе отличи трима лекари и един от екипите си в инициативата "Златни ръце, добро сърце"

Трима лекари и един от екипите от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Канев" в Русе бяха отличени в инициативата "Златни ръце, добро сърце" на лечебното заведение. Те получиха специални грамоти и плакети от изпълнителния директор на болницата Иван Иванов.

Той отчете, че такъв приз заслужава всеки един от медицинските специалисти, които работят в лечебното заведение. "Желая Ви преди всичко здраве, защото нашата работа продължава. Радвам се, че сме заедно и можете да правите чудеса в областта на медицината, да дарявате здраве и радост", каза още Иванов. Той припомни, че номинациите са следствие от проучване сред лекарите в различните отделения и пациенти.

Д-р Пенка Каменова получи грамота за издигане престижа на лекарската професия и специалността "Кардиология". "Професията, която работя толкова много години, наистина изисква много отдаване. Надявам се, че съм давала всичко от себе си, и дай Боже да мога още много да продължа", каза д-р Каменова.

Наградата "Лекар на годината" на УМБАЛ "Канев" за 2025 г. получава д-р Любомир Македонски. Тъй като той беше в операция по време на награждаването, призът беше приет от една от колежките му от хирургичното отделение - д-р Йонка Костова. Грамота за лекар специализант на годината на лечебното заведение получи д-р Петя Кашукеева от отделението по съдова хирургия.

За най-добър параклиничен екип беше отличена Клиничната лаборатория, като наградата беше приета от нейния началник д-р Деница Транчева, дм.

"Това е кръвоносната система на нашата болница. Те са бойците на тихия фронт, без които никой от нас няма да може да работи", каза Иван Иванов.