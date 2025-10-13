Подробно търсене

Йоана Христова
Общо 60 480 литра питейна вода за Бургаска област осигурява държавният резерв след наводненията
Снимка: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
София,  
13.10.2025 10:31
Общо 30 240 литра вода в бутилки по 1,5 литра и 30 240 литра в бутилки по 10 литра ще предостави Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за Областна администрация – Бургас след решение на Министерския съвет, съобщиха от агенцията.

Водата ще бъде насочена към Свети Влас, община Несебър и Китен, община Приморско, където наводненията доведоха до затруднения в достъпа до питейна вода. От Държавната агенция посочиха още, че са предприели незабавна организация за транспортиране, така че доставките да достигнат до засегнатите населени места възможно най-бързо.

Помощта се отпуска по искане на областния управител за преодоляване на последиците от кризисната ситуация, настъпила вследствие на опустошителните наводнения в региона.

От Областната администрация в Бургас заявиха за БТА, че повторните контролни проби за качеството на питейната вода, взети в засегнатите райони на област Бургас след наводненията, показват добри резултати във всички населени места с изключение на Елените, Свети Влас и Китен. 

