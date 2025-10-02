Извършени са 25 безплатни индивидуални психологически консултации с жени, пострадали от домашно насилие, в приемна във Видин

Извършени са 25 безплатни индивидуални психологически консултации с жени, пострадали от домашно насилие, в приемната на Сдружение „Заедно за бъдеще“ във Видин. Резултатите от работата на специалистите в приемната за жертви на насилие бяха съобщени от председателя на сдружението Любка Паскова и социалния работник Радина Стоянова.

От отварянето на приемната досега на пострадалите от домашно насилие са осигурени 10 часа безплатна юридическа помощ, насочена към информираност и подкрепа при съдебна защита. Оказана е социална подкрепа на четири жени. Тя включва съдействие за достъп до институции, насочване към закрила, социални и здравни услуги, посочи Стoянова.

Любка Паскова и Радина Стоянова разказаха за случай с жена, жертва на домашно насилие, потърсила помощ. По него са предприети много сериозни комплексни действия, за да ѝ се помогне, като тя и нейните деца са изведени от дома им. Впоследствие пострадалата се връща обратно при този, който упражнява насилието. Специалистите в приемната отчетоха това като огромен проблем при работата с жертви на насилие, защото в подобни случаи той рефлектира върху децата. Вложените усилия и ресурс от страна на специалистите също не са без значение, отбелязаха те.

Приемната на сдружението е единствената подобна структура във Видин и областта, където пострадалите от различни форми на насилие вече получават безплатни психологически и юридически консултации, както и насочване към допълнителни услуги и подкрепа, каза Радина Стоянова. Тя посреща пострадалите в приемната и ги насочва при необходимост от консултация. В приемната работят психолог, социален работник и юрист. Психологът Милена Маринова е с дългогодишен опит в работата с жертви на насилие и деца в риск. Адвокат Десислава Дикова-Кайцанова оказва безплатна юридическа помощ в приемната. Нейната практика е специализирана в защитата на жертви на насилие и социално уязвими групи.

През октомври предстои втора среша с участието на представители на институции, които имат отношение към закрилата на жертви на домашно насилие, инициирана от Сдружение „Заедно за бъдеще“, каза Любка Паскова. На тези срещи между институциите се обсъждат конкретни случаи и реалните проблеми и трудности в работата с жертви на домашно насилие. В срещите участват представители на полицията, прокуратурата, социалните служби, здравни и образователни институции.

Проектът „Заедно за бъдеще без насилие“ се реализира с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейския съюз.