Шофьор на микробус е пострадал при катастрофа по пътя Добрич - Генерал Тошево

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова, архив
Генерал Тошево,  
20.09.2025 12:03
 (БТА)

Шофьор на микробус е пострадал при инцидент на пътя II-29 Добрич - Генерал Тошево, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Катастрофата е станала малко след полунощ, след разклона за село Равнец в посока Добрич. Водачът е самокатастрофирал, като е отведен в Многопрофилната болница за ативно лечение в Добрич. Той е с фрактура на две ребра, без опасност за живота. В микробуса е имало и пътници, които не са пострадали. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. 

Изясняват се причините за инцидента. 

/ВД/

