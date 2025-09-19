Само за един ден при омбудсмана има над 200 жалби за спирането на "Топлофикация" в столичния квартал "Дружба", каза Велислава Делчева

Потребителските теми остават най- многобройни сред жалбите, които постъпват при омбудсмана, каза пред БТА Велислава Делчева. Тя посочи, че те държат трайно над 30 процента от общия брой на жалбите. На първо място са жалбите за безводието и тези за "Топлофикация", посочи още Делчева.

"Само за един ден вчера имаме над 200 жалби за спирането на "Топлофикация" в столичния квартал "Дружба". Периодът е отоплителен, което за мен е недопустимо, защото засяга не само всички живеещи в "Дружба", но и детски градини, и лечебни заведения", каза още омбудсманът.

Тя посочи, че по-рано, в началото на годината, "Топлофикация" е обяснила, че не може да се предприемат ремонти през отоплителният сезон, като е уверила, че такива ремонти ще се осъществят през лятото, но това не се е случило. Трябва да се направи всичко възможно този период да бъде максимално скъсен. "Топлофикация" дължи отговори на хората, каза още Делчева.