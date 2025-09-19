Омбудсманът сезира парламентарната комисия по енергетика заради ремонта на „Топлофикация София“ в столичния ж.к. „Дружба“

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден след решението на „Топлофикация София“ да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба 2“. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана. Работата е планирана от 2 октомври до 30 декември 2025 г. и ще засегне 120 жилищни сгради.

Делчева настоява комисията да изслуша изпълнителния директор на „Топлофикация София“, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и министъра на енергетиката. Причината е безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон и въпросът дали дружеството е подготвено за зимата.

Омбудсманът напомня, че според Закона за енергетиката „Топлофикация София“ е длъжна да гарантира сигурността, непрекъснатостта и качеството на снабдяването. Министърът на енергетиката носи отговорност за контрола върху техническото състояние на мрежата, а КЕВР следи за спазване на лицензионните условия и сигурността на доставките, е записано още в писмото.

Велислава Делчева подчертава, че още в началото на 2025 г., след изрични писма на институцията на обществения защитник, „Топлофикация София“ е заявила готовност за ремонт след приключване на отоплителния сезон 2024–2025 г. Това не е направено, което сега поставя хиляди домакинства в риск да останат без отопление и топла вода, сред които има възрастни хора, семейства с малки деца и домакинства с ниски доходи. Делчева поставя и въпроса дали електропреносната мрежа в района може да издържи на повишено натоварване.

Омбудсманът обръща внимание и на начисляването на прогнозни сметки за клиенти, които няма да получават топлоенергия по време на ремонта. Тя настоява за решение тези начисления да бъдат спрени.

В отделно писмо до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Велислава Делчева изисква съкращаване на срока на ремонта, прекратяване на начисляването на прогнозни сметки на засегнатите клиенти и компенсиране на потърпевшите в ж.к. „Дружба 2“.

„Гражданите справедливо настояват за преразглеждане на организацията и сроковете на ремонтните дейности, които засягат хиляди домакинства“, подчертава омбудсманът.

От "Топлофикация София" обявиха на 17 септември, че спират топлоподаването към ж.к. "Дружба - 2" - втора, трета, четвърта и пета част, заради започването на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба - 2" - втора, трета, четвърта и пета част. Текущият ремонт ще отнеме 90 дни и ще се осъществи в периода от 9 часа на 2 октомври до 20 часа на 30 декември, съобщиха от "Топлофикация" през официалния си сайт. Причината за предприемането на ремонтните дейности са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години.

На следващия ден общинските съветници от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) поискаха незабавно изслушване на ръководството на "Топлофикация София" в Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС) заради плановете за спирането на топлоподаването към ж.к. "Дружба - 2" - втора, трета, четвърта и пета част, заради започването на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа.

Според ПП-ДБ това е пореден провал на ръководството на "Топлофикация", назначено от ГЕРБ, "БСП за България" и "Има такъв народ", посочва Грети Стефанова, зам.-председател на инженерната комисия към СОС.

Също вчера кметът на район “Искър” Петко Краев разговаря с изпълнителния директор на „Топлофикация“ Петър Петров по повод плануваните ремонти в столичния квартал „Дружба-2“, заради които топлоподаването ще бъде спряно от 2 октомври до 30 декември 2025 година. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

По време на срещата директорът на дружеството е уверил, че по време на предстоящите ремонти топлоподаването няма да бъде прекъснато за целия обявен период. Работата ще се извършва поетапно, като за всяка отделна сграда и обект ще бъде осигурено възможно най-бързо възстановяване на услугата, пише в съобщението.

По думи на директора на „Топлофикация“ засегнатите от ремонта 120 жилищни сгради няма да бъдат със спряно топлоподаване през целия период на ремонта.

За да бъдат намалени неудобствата за абонатите, ще се работи поетапно, което означава, че е възможно някои от сградите да бъдат с пуснато топлоподаване още за началото на отоплителния сезон. В тази връзка ще бъдат монтирани спирателни арматури, които да позволят приключването на строителните дейности в отделните участъци и поетапното предсрочно възстановяване на топлоподаването по подменените трасета.

Детските градини и училищата в обхвата на проекта ще бъдат с приоритет и при тях спирането ще бъде сведено до минимум, допълниха от пресцентъра. За абонатите на дружеството няма да бъдат начислявани и сметки за периода, в който е спряно топлоподаването.