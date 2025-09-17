В Плевен се състоя учение за действия при терористичен акт по време на баскетболен мач

В Плевен се състоя учение "Буря 2025", при което бяха тествани и представени действията при терористичен акт по време на баскетболен мач. Ситуацията се разигра в зала "Балканстрой", където по време на пауза неизвестен мъж от публиката изскача на игралното поле и изважда хладно оръжие. Ранява треньор и играч. Публиката е в паника, има пострадали с травми при бутане. Следва нова атака с ножа, при която терористът ранява зрителка, опитваща се да избяга.

В сценария бе подаване на сигнали към тел. 112 и в продължение на около два часа бе проиграна ситуацията с пристигане на екипи на Областната дирекция на МВР в Плевен, Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Зоналното жандармерийско управление, Българския Червен кръст, Центъра за спешна медицинска помощ.

След преговори, се стигна и до нахлуване в залата на сили от сектор „Специални тактически действия“ при ОДМВР в Плевен и извеждане на терориста с четирима заложници.

Оценката за проведеното учение е положителна. Координацията на действията между силите, които участваха, беше перфектна, коментира директорът на ОДМВР в Плевен старши комисар Живко Ламбов. Той допълни, че това е първото учение за тази година на територията на плевенската дирекция. В плана за противодействие на тероризма на всяка една дирекция има заложено минимум едно такова учение за година.

Гости на демонстрацията, които наблюдаваха действията на ангажираните институции, бяха районният прокурор на Плевен Владимир Радоев и председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански.