Зоопаркът в Стара Загора няма да работи за посетители днес. Това съобщават на официалната фейсбук страница на зоокъта. Причината е провеждането на планирани ветеринарномедицински дейности, свързани с ежегодната профилактика при едрите хищници.

„Тези дейности са част от грижата за здравето на животните и са от съществено значение за нормалното функциониране на зоопарка“, посочва д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка в Стара Загора.

Любимото място за разходка на старозагорци и гости на града ще възобнови обичайния си режим на работа утре, 18 септември, в работното време от 08:30 до 19:00 часа.

БТА припомня, че двойка мъжки и женски сервали, двойка каракали и две мъжки азиатски диви кучета станаха най-новите обитатели на зоопарка през юли т.г.

През 2022 г. Зоологическата градина в Стара Загора отвори врати след мащабен ремонт, започнал през 2019 г. Извършена беше реконструкция на съществуващи клетки, бяха изградени и 45 нови помещения за отглеждане на животни, обновена беше инфраструктурата на зоопарка.