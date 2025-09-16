Премиерът Росен Желязков свиква първото заседание на Националния борд по водите в Министерския съвет

Министър-председателят Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. Това става в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България. В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме.

Целта на Националния борд по водите е да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г., както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи. В борда участват представители на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на финансите (МФ), Министерството на енергетиката (МЕ), Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на икономиката и индустрията (МИК), Националното сдружение на общините в Република България (НСОБР) и Българската банка за развитие (ББР).

На 3 септември депутатите приеха решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България и създаване на Национален борд по водите, внесено от депутата от ГЕРБ-СДС Младен Шишков и група народни представители. На 21 август на извънредно заседание Комисията по околната среда и водите в парламента одобри проекта на решение, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, "БСП – Обединена левица", "Има такъв народ" и "ДПС – Ново начало".

С решението се възлагат конкретни задачи на Министерския съвет и Народното събрание се ангажира с решаването на най-наболелия проблем на българските граждани, пише в мотивите на вносителя.

С решението се задължава МРРБ, чрез "Български ВиК холдинг" ЕАД, ВиК операторите и Асоциациите по ВиК, съвместно с кметове на общини, да извърши спешно почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи от тях водопроводи с цел гарантиране на достъп до вода от съществуващи водоизточници. Парламентът задължи ведомството, съвместно с МОСВ и Басейновите дирекции, спешно да осъществи проучване и сондиране на нови водоизточници.

Здравното министерство се задължава да осигури лабораторни изследвания и оценка на качеството на водата от всички съществуващи и нови водоизточници в най-кратки срокове.

МРРБ и МФ, заедно с кметовете на общини, трябва да приоритизират инвестиционната програма с цел приоритетно финансиране на инвестиционни проекти за питейна вода.

Парламентът задължи още регионалното министерство с всички компетентни органи да възложат на независими екипи от състава и ВиК операторите извършването на незабавни проверки за нерегламентирано използване на питейна вода от водоснабдителната мрежа. Отново регионалното министерство трябва да проведе консултации и съдейства на ВиК дружествата и общините за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за преодоляване на водната криза от Българската банка за развитие.