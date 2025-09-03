Парламентът задължи Министерския съвет до две седмици да сформира Национален борд по водите за преодоляване на водната криза

Народното събрание задължи Министерския съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи. "За" гласуваха 127 депутати, "против" - осем , а "въздържал се" - 28“.

Депутатите приеха решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България, внесено от депутата от ГЕРБ-СДС Младен Шишков и група народни представители. На 21 август на извънредно заседание Комисията по околната среда и водите в парламента одобри проекта на решение, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, "БСП – Обединена левица", "Има такъв народ" и "ДПС – Ново начало".

С решението се възлагат конкретни задачи на Министерски съвет и Народното събрание се ангажира с решаването на най-наболелия проблем на българските граждани, пише в мотивите на вносителя.

Бордът ще включва представители на министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването, на икономиката и индустрията, както и на Националнота сдружение на общините на Република България и Българската банка за развитие, предвижда решението.

Задължава се Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез "Български ВиК холдинг" ЕАД, ВиК операторите и Асоциациите по ВиК, съвместно с кметове на общини да извърши спешно почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи от тях водопроводи с цел гарантиране на достъп до вода от съществуващи водоизточници. Парламентът задължи Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с Министерството на околната среда и водите и Басейновите дирекции, спешно да осъществи проучване и сондиране на нови водоизточници.

Министерството на здравеопазването се задължава да осигури лабораторни изследвания и оценка на качеството на водата от всички съществуващи и нови водоизточници в най-кратки срокове.

Министерствата на регионално развитие и благоустройството и на финансите, заедно с кметовете на общини, трябва да приоритизират инвестиционната програма с цел приоритетно финансиране на инвестиционни проекти за питейна вода.

Парламентът задължи още регионалното министерство с всички компетентни органи да възложат на независими екипи от състава и ВиК операторите извършването на незабавни проверки за нерегламентирано използване на питейна вода от водоснабдителната мрежа. Отново регионалното министерство трябва да проведе консултации и съдейства на ВиК дружествата и общините за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за преодоляване на водната криза от Българската банка за развитие.

В мотивите на решението се посочва, че над 500 000 граждани изпитват системен недостиг на питейна вода или влошено качество на питейната вода.

Дебатите продължиха над два часа.

Няма нито едно населено място в страната, което се водоснабдява от язовири, което да е на режим на водата. Проблемите идват от подземните води, каза Младен Шишков от ГЕРБ-СДС. Един язовир не ремонтирахте, но за сметка на това по време на управлението на ГЕРБ и на това правителство вече са ремонтирани над 120 язовира, обърна се той към "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).

Богдан Богданов от ПП-ДБ определи решението като нелепо. "Управляващите в зала да задължат своите колеги в Министерския съвет да си свършат работата, защото, виждате ли, те не си вършат работата. Как може да задължаваме институции да проверяват има ли кражби или няма? Как може да задължаваме институции да проверяват за алтернативни източници на водоснабдяване сега, когато гражданите са на воден режим", каза Богданов. Сега задължаваме институциите да си свършат работата, а къде дремаха досега, попита Богданов и добави, че се създават ненужни органи на управление.

Една от малкото държави в Европа сме, която има и режим на водата, и наводнения, каза Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало". Четири години управлявахте, вашите министри, които отговаряха за тези неща, не си говореха, каза той на ПП-ДБ. Сега поне министрите си говорят и имат желание да направят един координационен орган, с който да могат заедно да се справят с проблема. Проблемите са наистина спешни, още през май предложихме част от мерките в това решение, но вие смело и безотговорно ги отхвърлихте, добави Анастасов.

Управлението на язовирите е разпределено в четири ведомства и заради това е необходимо създаването на такъв орган, който да регулира и контролира нивата на водите в тези съоръжения. Проблем с водоснабдяването на райони, свързани с язовири, няма, коментира Кирил Добрев от "БСП - Обединена левица". На база засушаването и промяната на климата имаме проблем с водоснабдяването в районите, където водата се добива от водоносните хоризонти и кладенците. България може би е на първо място в Европа по загуби на вода, каза още Добрев.

Независимо каква криза има в нашата страна, законодателят много спешно трябва да предприеме законодателни промени, да осигури ресурс за отстраняване на кризата и да наложи контрол как се изразходва ресурса, каза Хюсни Адем от "Алианс за права и свободи". България има сладководен воден ресурс. Говорим за криза, защото нямаме надеждна инфраструктура. Отговорността най-вече носи ГЕРБ с изключение на няколко години. Проблемът с безводието е комплексен и няма магическо решение, а изисква комбинация от стратегия, инвестиции и промяна в нагласите. Повечето от тези неща ги виждаме в самото предложение, но липсва създаване на интегрирана мрежа, която да свързва водните ресурси на различните региони, както и технологии и иновации, коментира Адем.

Кметът на Плевен трябва да си подаде оставката, заяви Радостин Василев от "Морал, единство, чест" (МЕЧ). Според него Плевен е в това състояние заради управлението на ГЕРБ.

Водата изисква стратегия, визия, политика и ангажираност от държавници, които липсват отдавна в нашата политическа действителност, заяви Красимира Катинчарова от "Величие". Климатичните проблеми със сигурност оказват влияние върху тази криза. Изводът от доклада на временната комисия за безводието е, че страната страда от управленски провал в областта на управлението на водите, каза още Катинчарова. Да предлагате нов борд за водата означава да се конструира още един орган от "чантаджии", които ще прибират едни пари. Това е пример за политически пиар, заяви тя и допълни, че не е предвидена отчетност за борда.