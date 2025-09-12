Подробно търсене

МВР и ГДБПЗН показаха умения и усилия за справяне с пожарите, политически ни опоненти живеят в паралелна реалност, каза премиерът Желязков

Иван Лазаров, Нели Желева
МВР и ГДБПЗН показаха умения и усилия за справяне с пожарите, политически ни опоненти живеят в паралелна реалност, каза премиерът Желязков
МВР и ГДБПЗН показаха умения и усилия за справяне с пожарите, политически ни опоненти живеят в паралелна реалност, каза премиерът Желязков
БТА, София (12 септември 2025) Министър-председателят Росен Желязков участва в честването по повод професионалния празник на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). На снимката: премиерът Росен Желязков (вляво), директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов. Снимка: Благой Кирилов/БТА (ПК)
София,  
12.09.2025 15:37
 (БТА)

Нашите политически опоненти казват, че МВР се провали тази година в усилията си за справянето с пожарите. Аз си мисля, че ние и нашите политически опоненти живеем в паралелни реалности, паралелни вселени. Това каза премиерът Росен Желязков по време на честването на професионалния празник на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). 

Премиерът Желязков коментира внесеното днес искане за гласуване на вот на недоверие към правителството в деловодството на парламента. 

„Ние твърдим, че МВР и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и всички призвани да се включат в борбата с пожарите, показаха и на европейските ни партньори и нашите съседи умението, координацията и усилията за справяне с това предизвикателство“, каза Желязков. 

По думите на премиера, страната ни се намира в началото на горещ политически сезон, в който политическите „пожари“ се разпалват. 

„Ще браним от всякакво посегателство вашия труд, умения, експертиза и чест“, каза още премиерът. 

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:50 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация