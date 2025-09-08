Двама са загинали, а 26-ма са пострадали в катастрофи през изминалото денонощие

Двама са загинали, а 26-ма са пострадали в станалите 22 тежки катастрофи през изминалото денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта на министерството.

На територията на столицата са регистрирани 12 леки и две тежки пътнотранспортни произшествия. Ранени са четирима.

От началото на септември в страната при катастрофи са загинали 12 човека, а 178 са ранените.