Шуменските участници в Международната учителска спартакиада в Албена връчиха на кмета проф. Христо Христов феърплей купа за спортсменска игра

Шуменските участници в 21-ата международна учителска спартакиада, състояла се в Албена от 26 до 31 август, връчиха на кмета проф. Христо Христов купа за спортсменска игра на днешната си среща с него, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

„Ще ви подкрепяме, докато имаме тази възможност, защото ние сме заедно - едно цяло. Стараем се да ви осигурим средата, която ви е необходима, за да се развивате и да се чувствате удовлетворени заради това, което работите и изграждате за децата на Шумен“, е казал на срещата кметът на община Шумен проф. Христо Христов, цитиран от пресцентъра на местната администрация.

Оттам уточниха, че 14 преподаватели от Шумен са участвали в учителската спартакиада, на която са завоювали пет купи и други отличия, включително купата за феърплей (спортсменска игра – б.а.).

На спартакиадата, организирана от Синдиката на българските учители, над 450 състезатели от България, Полша и Азербайджан се съревноваваха в 12 вида спортни надпревари, припомниха от общинския пресцентър.

Учители от Разград също спечелиха призови места на спартакиадата.