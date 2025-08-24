Проблемите с безводието, избора на титулярен ръководител в МВР и антикорупционната комисия коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Добрич

Проблемите с безводието, избора на титулярен ръководител в МВР и антикорупционната комисия коментира в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той бе гост на символична първа копка за началото на строително-монтажните работи за изграждането на осветление на стадион "Дружба" в града.

С дружни усилия и работа от страна на правителството и парламента ще се справим със заплахата от безводие, заяви Борисов пред журналисти, след като отправи приветствие по повод домакинстването на ФК "Добруджа".

Лидерът на ГЕРБ посочи също, че президентът трябва да каже какво мисли да прави, тъй като МВР и ДАНС от много време работят без титулярен ръководител. "МВР вече колко месеца работи без титулярен ръководител, както и ДАНС, и посланиците. Надявам се, че следващата седмица президентът Румен Радев ще каже какво мисли да прави. Ние не можем да гадаем", коментира Борисов.

"Антикорупционната комисия е важна, защото е част от План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и тези няколко милиарда са изключително важни да влязат в бюджета на държавата, каза още Борисов. Той коментира и че темата, че Добрич ще има свой индустриален парк.