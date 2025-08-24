С дружни усилия и работа на правителството ще се справим със заплахата от безводието, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

С дружни усилия и работа от страна на правителството и парламента ще се справим с заплахата от безводие, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Добрич.

Борисов допълни, че заплахата от безводие няма да е само тази година, всички прогнози са, че такъв ще е климатът и през следващата години. Безводието е проблем вече на Европа, а не само на България, каза председателят на ГЕРБ.

Той посочи, че действително климатичните промени са факт и е много важно законодателството да позволява каптирането, сондажите, както и по отношение на довеждащите водопроводи.

По думите му е "имало години, в които са се източвали язовири, само за да се направят снимки с тях". "Имаше години, в които кметове буквално съсипаха проекти за ВиК сектора. Може да проверите за Плевен колко пари са давани в тази инфраструктура през годините и в какво състояние е", заяви Борисов относно проблемите с водоподаването в Плевенско.

Борисов коментира още и преназначения шеф на Национална служба "Охрана" (НСО), като посочи, че премиерът Росен Желязков е показал институционалност. "В момента, в който беше изпратено писмото, той го съгласува и беше назначен." По думите на Борисов за една служба е много важно да има титулярен ръководител. "МВР вече колко месеца работи без титулярен ръководител, както и ДАНС, и посланиците", каза още Борисов. Той изрази надежда, че следващата седмица президентът Румен Радев ще каже какво мисли да прави. "Ние не можем да гадаем", добави Борисов.

На въпрос за избора на членове на антикорупционната комисия, лидерът на ГЕРБ каза, че процедурите засега вървят, а комисията е важна, защото е част от План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и тези няколко милиарда са изключително важни да влезнат в бюджета на държавата. Според лидера на ГЕРБ кметовете си искат пътища, зали, стадиони, индустриални зони, училища и детски градини. "Следващата седмица или по-следващата, чакам Томислав да ми каже кога ще е готов", допълни той.

Запитан какви ще бъдат приоритетите през новия политически сезон, Борисов отговори: "Продължаваме да си изграждаме държавата, да възстановим, момента беше много деликатен, четири години са голяма загуба на време и ресурси."