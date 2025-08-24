Подробно търсене

Индустриалната зона на Добрич ще стане, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при посещение в града

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
БТА, Добрич (24 август 2025) Първа копка за започването на строително-монтажните дейности по поставянето на осветлението на стадион "Дружба" в Добрич правят кметът на Добрич Йордан Йорданов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов (на снимката) и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо. Бе отслужен водосвет от Архиерейския наместник на Добричката духовна околия отец Георги Дочев. Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова (КН)
Индустриалната зона на Добрич ще стане, каза пред журналисти в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той посочи, че очаква до седмица-две вицепремиерът Томислав Дончев да каже кога ще е готов. „Кметовете си искат пътища, зали, индустриални зони, стадиони, училища, детски градини. Те нямат време, на средата на мандата са. Догодина трябва да покажат резултати, за да могат да ги преизберат хората“, каза още Борисов. 

Той посочи, че за да се реализират тези проекти е важно да се изберат нови членове на Антикорупционната комисия, защото е включена във Плана за възстановяване и развитие. Тези няколко милиарда са изключително важни да влязат в бюджета на държавата, допълни лидерът на ГЕРБ. 

Борисов бе в Добрич за първата копка за започване на строително-монтажните дейности по проекта за осветлението на стадион „Дружба“, където довечера Добруджа ще приеме отбора на Ботев (Враца) в кръг от Еfbet Лигата. 

