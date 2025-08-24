Индустриалната зона на Добрич ще стане, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при посещение в града

Индустриалната зона на Добрич ще стане, каза пред журналисти в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той посочи, че очаква до седмица-две вицепремиерът Томислав Дончев да каже кога ще е готов. „Кметовете си искат пътища, зали, индустриални зони, стадиони, училища, детски градини. Те нямат време, на средата на мандата са. Догодина трябва да покажат резултати, за да могат да ги преизберат хората“, каза още Борисов.

Той посочи, че за да се реализират тези проекти е важно да се изберат нови членове на Антикорупционната комисия, защото е включена във Плана за възстановяване и развитие. Тези няколко милиарда са изключително важни да влязат в бюджета на държавата, допълни лидерът на ГЕРБ.

Борисов бе в Добрич за първата копка за започване на строително-монтажните дейности по проекта за осветлението на стадион „Дружба“, където довечера Добруджа ще приеме отбора на Ботев (Враца) в кръг от Еfbet Лигата.