Подробно търсене

Четири екипа на пожарната овладяха пожар на площ от 25 декара край летището в Крумово

Кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
Четири екипа на пожарната овладяха пожар на площ от 25 декара край летището в Крумово
Четири екипа на пожарната овладяха пожар на площ от 25 декара край летището в Крумово
БТА, Архив, Снимка: Боян Ботев (КН)
Пловдив,  
23.08.2025 17:35
 (БТА)

Четири екипа на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив овладяха пожар, избухнал по-рано днес край летището в Крумово, съобщи за БТА ст. комисар Васил Димов, директор на пожарната в Пловдив.

Сигналът за пожара е бил получен около 13:40 часа днес, а пламъците са обхванали сухи треви и стърнища на площ около 25 декара.

В действията по гасенето, които вече са приключили, са се включили и пожарни екипи от летището и предприятието "КЦМ" АД.

Вчера сутринта пожар възникна и в складова база за обувки в Пловдив. На място бяха изпратени шест противопожарни екипа и автомеханична стълба. 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:30 на 23.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация