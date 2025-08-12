Община Садово ще ремонтира здравните служби в селата Болярци и Чешнегирово

Община Садово ще ремонтира сградите на здравните служби в селата Болярци и Чешнегирово, съобщи за БТА кметът на общината Димитър Здравков. Осигуреното финансиране от 125 хил. лева е от собствени приходи на администрацията.

Двуетажната сграда в Болярци ще бъде с новоположена топлоизолация. Ще се ремонтират и външните стълбища при двата входа. Предвижда се и монтаж на нови предпазни парапети.

Дейностите по сградата в Чешнегирово са свързани основно с външно топлинно изолиране, подмяна на улуците и частичен ремонт на компрометиран участък от покривна конструкция.

Към момента община Садово изпълнява няколко проекта, финансирани от Програмата за развитие на селските райони и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Част от тях са ремонти на участък на път в с. Болярци, улици в Садово и на част от пътя Ахматово - Поповица, саниране на училището в с. Богданица и на кметството в с. Милево, каза още Здравков.