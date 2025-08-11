Мобилни екипи съдействат на гражданите да активират приложението „еЗдраве"

Кампанията за популяризиране на мобилното приложение „еЗдраве“ продължава в цялата страна. През август мобилни екипи на регионалните здравни инспекции, с подкрепата на „Информационно обслужване“ АД, ще съдействат на гражданите да активират мобилното приложение „еЗдраве“ и да получат бърз достъп до своето електронно здравно досие. Това съобщават от Министерството на здравеопазването на официалната си фейсбук страница.

Над 40 локации в 28 града и 8 села в страната ще бъдат обхванати от кампанията – от централната пешеходна зона на Нова Загора и парка „Кестените“ в Банкя, до Туристическия информационен център в село Иваново и Информационния туристически център в Елена. Жителите и гостите на Враца ще могат да се включат по време на празничните събития за Международния ден на младежта, а в Перник мобилните екипи ще бъдат позиционирани в парка на кв. „Изток“ и пред Двореца на културата.

В Благоевград, Габрово, Хасково и Разград пунктовете ще се намират на ключови обществени места, а в по-малките населени места като с. Грозден, с. Кирково и с. Лехчево ще се осигури удобен достъп за жителите.

Целият график е достъпен тук

Информационни беседи за здравноосигурителните права на възрастните хора, настанени в домове ще организира и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). По време на беседите експерти от НЗОК разясняват на живеещите в домовете техните права. Във фокуса на разговорите са основно извънболничната и денталната помощ, достъпът до помощни средства, както и какво включват задълженията и услугите, които личният лекар трябва да им осигури като здравноосигурени граждани.