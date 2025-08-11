Община Трън търси кандидати за доброволното си формирование

Община Трън набира петнадесет доброволци за попълване състава на "Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации". Това съобщиха от общинската администрация на сайта си.

Оттам посочват, че желаещите да се включат във формированието е необходимо да са навършили пълнолетие, да са клинично здрави, да не страдат от психично заболяване. Сред условията е и това да не бъдат осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Служители от МВР и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования, посочват от Община Трън.

Необходимите документи за кандидатстване са заявление и формуляр по образец, медицинско удостоверение, доказващо, че кандидатът е клинично здрав, справка от психодиспансер, че не се води на отчет, свидетелство за съдимост, копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност и декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Кандидатите за доброволци прилагат към посочените документи и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника или оборудване, както и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Приложенията за кандидатстване могат да бъдат свалени по електронен път от сайта на общинската администрация.

Срокът за кандидатстване е 9 септември тази година, а документи се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Трън.

В последващ етап кметът на общината ще организира подбор на кандидатите и ще сключи граждански договор с одобрените от тях. Всички доброволци ще преминат през задължителен първоначален основен курс на обучение.

Близо 10 000 декара гора и 200 декара земеделска земя изгоряха при пожара, разразил се на територията на Трънско в края на миналия месец.