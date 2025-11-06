Община Смолян обяви обществена поръчка за сметосъбиране и извозване на отпадъците

Община Смолян обяви обществена поръчка за събиране и транспортиране на отпадъците до Регионалното депо в местността Теклен дол. Пред БТА заместник-кметът Марин Захариев заяви, че в началото на януари 2026 г. изтича договорът за сметосъбирането, подписан с фирма „Глобъл Клинър“ и тъй като процесът не трябва да се прекъсва е обявена нова обществена поръчка.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на услуги в две направления - сметосъбиране и сметоизвозване, както и осигуряване на чистотата на територията за обществено ползване в община Смолян.

Заложени са индикативни количества по четирите дейности. За „Събиране и извозване на твърди битови отпадъци“ за една година количеството е 12 000 тона, а при удължаване на срока за период от 24 месеца - 24 000 тона. По втората дейност - „Събиране и извозване със самосвали на градински отпадъци, сгурия от отопление, в това число и едрогабаритни и строителни отпадъци от домакинствата“ заложеното количество е 2500 тона за една година, съответно 5000 тона за две години. Дейност „Събиране и извозване на битови биоразградими отпадъци“ е с индикативно количество 300 тона за година, или 600 тона за две години, а „Почистване на нерегламентирани замърсявания“ е с индикативно количество 700 куб.м за 12 месеца и 1400 куб.м за 24 месеца.

Прогнозните стойности по дейности без ДДС са съответно 185 лева на тон за сметосъбиране и извозване, 70 лева на тон за събиране и извозване на градински отпадъци, 177 лева на тон за биоразградими отпадъци и 71 лева на куб.м за почистване на нерегламентирани отпадъци. За една година прогнозната стойност е 2 497 800 лв. без ДДС или 2 997 360 с ДДС.

Срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 месеца, с опция при изтичане на първата година, и ако Община Смолян няма готовност да поеме тази дейност, да бъде удължена с още една година, каза още Марин Захариев.

През септември Общинският съвет в Смолян гласува създаване на общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС), което да извършва дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, компостиране, поддържане на чистотата в общината. А на последното заседание, проведено на 31 октомври ОбС одобри финансиране от 2,6 млн. лв. за обезпечаване на част от дейността на общинското предприятие по чистотата.