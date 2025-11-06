Пчелари от област Плевен участват в Празник на пчелните продукти. Те представят своята продукция от мед, пчелни продукти, козметика и др. Празникът е организиран от Областния пчеларски съюз и кооперация "Плевен Мед 2023", под патронажа на кмета на Община Плевен Валентин Христов.

Събитието беше открито от председателя на Областния пчеларски съюз доц. Юлиян Станчев. В словото си той каза, че основната цел на празника е да се популяризират пчелните продукти и да се заостри вниманието на плевенчани върху ползите от приемане на пчелни продукти.

Станчев добави, че акцент на тазгодишния празник ще бъдат Европейската медена закуска и детската пчеларска работилница, по време на която децата ще извършват различни дейности от пчеларството. И двете инициативи ще се състоят на 8 ноември във фоайето на зала „Катя Попова“.

Същия ден лекция ще изнесе диетологът проф. д-р Донка Байкова. През следващите три дни на щандове пред зала „Катя Попова“ пчелари от региона ще представят своята продукция.

Светла Данчева и съпругът ѝ Людмил Николаев са едни от изложителите на тазгодишния Празник на пчелните продукти. Те са трето поколение пчелари и казват, че продават мед на дребно от три години. Имат биологични пчелини в Тетевенския Балкан и по поречието на Дунав. Стараят се да предлагат чиста продукция с най-добро качество. На базара са изложили мед, крем мед, пчелен прашец, лечебни кремове, балсами за устни, сапуни, спрей за нос, клеева тинктура.

Данчева и съпругът ѝ участват в базара всяка година. Намират инициативата за много добра, защото хората купуват мед от производители, а не от търговци, запознават се с тях и създават лични контакти. Според Данчева българите все още нямат културата в консумацията на полезния пчелен продукт. Слагат го обикновено само в чая, което не е най-добрият вариант.

„Медът е наслада. Хубаво е да се хапва с лъжичка, със закуска, за студени сладкиши, за смесване на вкусове със солени храни. Лошото е, че българите се сещат за мед, когато се разболеят. Медът не е лекарство. Той е здраве и профилактика“, допълни изложителката.

Третото издание на Празника на пчелните продукти ще продължи до 8 ноември включително.