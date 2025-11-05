Парламентът отхвърли предложението на ПП-ДБ майките да получават 100% обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане

С 85 гласа "за", 21 - "против" и 93 - "въздържал се" парламентът отхвърли предложението на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) с промени в Кодекса на труда да бъде увеличено обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане от 50% на 100%.

Предложението подкрепиха от ПП-ДБ, "Възраждане", "Алианс за права и свободи" (АПС), "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Величие". Против бяха 7 депутати от ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" (ИТН). Въздържаха се групата на ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", един от ИТН и двама нечленуващи в група народни представители.

Промените в Кодекса за социално осигуряване, според вносителите, целят да осигурят допълнителна подкрепа за майките, които желаят да се върнат по-рано на работа. Така ще се създадат икономически стимули за по-бързо възстановяване на работната сила, като в същото време се осигури по-добра социална защита на майките, се посочва в мотивите. Увеличаването на обезщетението ще е стимул и за по-бързо включване на майките в трудовия пазар, което ще има положителен ефект върху икономиката, като се увеличават приходите към бюджета от вноските върху възнагражденията им, смятат от ПП-ДБ. По този начин се създава баланс между социалната защита на майките и икономическата полза от тяхното по-бързо връщане на работа. В същото време това е една мярка, която не би довела до допълнителни разходи за бюджета.