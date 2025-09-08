Новата учебна година в Албания започва днес за 345 хиляди ученици, първокласниците са над 26 хиляди

Учебната година в Албания започва днес за 345 хиляди ученици в цялата страна, предаде АТА. От тях 26 500 сядат за първи път на училищните чинове.

Тази учебна година започва с нововъведения и важни инвестиции в образователните институции. В страната днес ще отворят врати 30 нови училища, отбелязва АТА, като се позовава на данни на албанското Министерство на образованието и спорта.

От Министерството съобщиха, че в страната има повече от 340 "умни" (смарт) лаборатории, в които в рамките на предмета Информационни технологии от първи до четвърти клас вече ще се изучава програмиране чрез програмата "КоудМънки" (CodeMonkey).

Министерството също така излезе с ново указание за използването на мобилните телефони в училище. От тази учебна година учениците в Албания ще могат да използват телефоните си в училище само при аргументирани от родител случаи, като целта на разпоредбата, публикувана на 1 септември, е телефоните въобще да не бъдат вземани в училище. В случаите, в които родителят е обосновал искането детето му да бъде с телефон, устройствата трябва да бъдат изключвани и събирани в кутии, където да останат до края на учебния процес.

Тази учебна година са назначени и повече ресурсни учители – общо 2 260 души – което е със 150 души повече от миналата година.

Безплатен транспорт е осигурен за 38 хиляди ученици и 12 хиляди учители, а безплатни учебници са раздадени на общо 236 хиляди ученици от първи до девети клас (основното образование в Албания е до девети клас – бел. ред.) и на 16 категории ученици в гимназиите.

От Министерството също така информираха, че за учениците, които имат нужда от финансова подкрепа, са раздадени 3500 стипендии.

Нововъведения тази учебна година са Националният театрален конкурс за осмите и деветите класове и Националният научен фестивал за гимназистите.

Деветокласниците също така могат да участват в организирания специално за тяхната възраст Национален конкурс по албански език, който тази година се проведе за трети пореден път, информират АТА и албанският информационен портал "Шчиптаря".

Заради началото на учебната година албанската полиция затяга мерките за сигурност около училищата, информира още АТА.

Директорът на отдела за обществен ред Агрон Чели заяви пред репортери, че полицията ще засили наблюдението във и около държавните и частните училища, като ще работи съвместно с образователните и здравните власти, местните власти, психолози и социални работници.

Освен ограничаване на автомобилния трафик в близост до училищата, ще бъдат затворени неформални търговски обекти, предлагащи алкохол и храни.

Полицията също така се ангажира да засили проверките, за да предотврати тормоза, употребата на наркотици и притежаването на оръжия сред учениците.

По данни на Албанското радио и телевизия общият брой на назначените лица, отговарящи за сигурността в училищата, е увеличен от 240 миналата година на 400 души през тази учебна година.