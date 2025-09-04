Учениците в Албания ще използват телефоните си в училище само след аргументирано от родител разрешение

От тази учебна година учениците в Албания ще могат да използват телефоните си в училище само при аргументирани от родител случаи, съобщава албанският информационен портал "Шчиптаря", като се позова на разпоредба на албанското министерство на образованието.

Целта на разпоредбата, публикувана на 1 септември, е телефоните въобще да не бъдат вземани в училище, а в случаите, в които родителят е обосновал искането детето му да бъде с телефон, устройствата трябва да бъдат изключвани и събирани в кутии, където да останат до края на учебния процес.

"Телефоните не трябва да се взимат в училище. Ако е необходимо телефонът да бъде носен от ученика в училище, това трябва да бъде аргументирано от родител и представено пред директора на училището, а устройството да бъде изключвано и предавано от ученика за съхранение в определеното за това място, чекмедже или кутия, от началото до края на учебните часове", каза образователният министър Огерта Манастирлиу.

Използването на телефони в час беше забранено в Албания в началото на учебната 2018-2019 г., но тъй като тази забрана не се спазваше през годините, албанското правителство я отмени тази година и издаде сегашното указание за ограниченото ползване на устройствата в училище, пише порталът. Новото указание забранява и на учителите да използват телефони, освен при спешни случаи или необходимост при предаването на урока.

Ако ученик бъде хванат да използва телефона си тайно в училище, устройството ще бъде вземано и предавано на директора.

Учебната година в Албания започва на 8 септември.