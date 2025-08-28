Министрите на отбраната и външните работи на Турция се срещнаха днес със секретаря на Съвета за национална сигурност на Украйна

Министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер и министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан се срещнаха днес със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНСО) Рустем Умеров в турската столица Анкара, предава ТРТ Хабер.

Турското министерство на отбраната публикува снимки от срещата между Гюлер и Умеров в социалната мрежа „Ен сосял“. На разговорите присъства и началникът на сухопътните войски на Турция ген. Селчук Байрактароглу, отбелязва ТРТ Хабер.

Малко по-късно турското министерство на външните работи също публикува снимка в социалната мрежа "Ен сосял", с която обяви, че Фидан също е провел среща с Умеров.