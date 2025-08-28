Подробно търсене

Албанският премиер Еди Рама ще обяви новия си кабинет на 11 септември

Петър Къдрев
Еди Рама на предизборен митинг в Тирана през май. Снимка: Vlasov Sulaj, AP
Тирана,  
28.08.2025 12:55
 (БТА)

Министър-председателят на Албания Еди Рама ще обяви състава на новото си правителство на 11 септември, съобщи „Албениън дейли нюз“.

„Топ ченъл“ информира, че новите министри ще имат висок професионален профил, за да завършат процеса на евроинтеграцията.

Според източници в състава на кабинета няма да има хора, които в момента са разследвани от Специализираната прокуратура за борба с корупцията.

„Газета експрес“ коментира, че с решението си Рама скъсва с традицията да обявява правителството си преди конституирането на новия парламент и ще го направи в първия ден след полагането на клетва от депутатите.

Социалистическата партия спечели изборите на 11 май с 52,15 процента от гласовете и това ще позволи на Рама да състави четвърто поред правителство.

