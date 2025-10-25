Подробно търсене

Парламентът на Виетнам утвърди двама нови вицепремиери и трима министри

Пламен Йотински
Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам изнася реч пред парламента в Ханой, 21 октомври 2024 г. Снимка: АП/Minh Hoang
Ханой,  
25.10.2025 19:54
 (БТА)

Националното събрание на Виетнам утвърди днес назначаването на двама нови вицепремиери и трима министри, съобщиха държавните медии, цитирани от Ройтерс.

Новите вицепремиери са бившият министър на вътрешните работи Фам Ти Тан Тра и Хо Куок Дунг, заемал преди висок пост в управляващата Виетнамска комунистическа партия (ВКП).

С това броят на заместник министър-председателите в правителството на страната става девет.

Еднокамарният виетнамски парламент утвърди също назначаването на нови министри на външните работи, на земеделието и на вътрешните работи.

Националното събрание се събра в понеделник на своята последна за годината пленарна сесия, която ще продължи до 11 декември.

Тя предшества конгреса на ВКП през януари. Форумът ще определи основните стратегии и политики на страната през следващите пет години и се очаква да избере нов екип от лидери, отбелязва Ройтерс.

