Белга: Наемите в Белгия продължават да растат, макар и с по-бавни темпове

Средната цена за наем на жилище от началото на годината се е увеличила с 6.2% във Валония, с 2% в Брюксел и с 1.8% във Фландрия, показа проучване, цитирано от белгийската новинарска агенция Белга.

Темпът на поскъпване във Фландрия се забавя след значителния ръст през 2023 и 2024 година, което е пряко свързано с общата инфлация.

"Това показва, че резкият скок на инфлацията от 2022-2023 година най-сетне е усвоен от пазара на наеми. Освен това, стабилизирането на лихвените проценти също оказва влияние върху наемите", коментира Кристоф Тайс, директор "Комуникации" в агенцията, провела проучването.

За първи път от 2021 г. насам увеличението на наемите във Фландрия е под 2 процента. Тайс допълни, че и прогнозите за есента сочат запазване на този по-умерен ръст. Данните са събрани от т.нар. Барометър на наемите и обхващат само новите договори, сключени чрез агенции за недвижими имоти, т.е. стойностите показват какви суми плащат новонастанилите се наематели.

В Брюксел средният месечен наем е 1346 евро. Едностайно жилище струва средно 1082 евро на месец, а двустайното приближава 1500 евро. Най-скъпата община остава Синт Питерс - Волюве, а в нито една част на столицата средният месечен наем не пада под 1000 евро. Въпреки недостига на жилища в Брюксел ръстът в наемите е по-слаб в сравнение с последните години, но през есента е възможно квартирите отново да поскъпнат.

Във Фландрия Антверпен вече е най-скъпият град за наем на жилище, а най-скъпата провинция остава Фламандски Брабант.

Във Валония покачването на наемите е довело до средна цена от 879 евро - най-високата стойност, регистрирана от началото на събирането на данни през 2018 г., което е резултат от наваксване на ценовото изоставане спрямо останалата част от страната.

Най-голямо е увеличението в провинция Валонски Брабант - цели 8.4 процента. Град Уавър е първият град във Валония, в който средният месечен наем надвишава 1000 евро.

Дисбалансът между търсене и предлагане на пазара на наеми продължава да оказва натиск върху цените.

