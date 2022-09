Земетресение с магнитуд 7,6 бе регистрирано днес в Папуа Нова Гвинея; очаква се цунами

Земетресение с магнитуд 7,6 бе регистрирано днес в източен район на Папуа Нова Гвинея, обяви Европейско-средиземноморския сеизмологичен център, предаде Ройтерс.

Според ведомството със седалище във Франция огнището е било на дълбочина 80 км под земната повърхност.

Геологическият институт на САЩ също посочи, че магнитудът е 7,6 по скалата на Рихтер, като преди това бе съобщил, че този показател е 7,7. Според института трусът е станал в 9,46 ч. местно време с епицентър на 67 км източно от град Кайнанту, а огнището е на дълбочина 61 км.

Федералната система на САЩ за предупреждение от цунами издаде такова предупреждения за Океания.

Magnitude-7.6 quake rocks Papua New Guinea

Source:DEUTSCHE PRESSE-AGENTUR GMBH

Jakarta (dpa) - A magnitude-7.6 quake rocked Papua New Guinea early on Sunday, the US Geological Survey (USGS) said.

The quake occurred at 9:46am (2346 GMT Saturday), with the epicentre about 67 kilometres east of Kainantu, at a depth of 61 kilometres, according to the USGS, which initially recorded the magnitude as 7.7.