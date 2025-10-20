Мениджърът на Ливърпул Арне Слот съжалява за пропуснатите голови ситуации в дербито с Манчестър Юнайтед

Шампионът на Англия Ливърпул претърпя четвърта поредна загуба във всички турнири и мениджърът на отбора Арне Слот е изправен пред задачата да извади тима от кризата.

"Мисля, че като мениджър постоянно се сблъскваш с предизвикателства“, каза Арне Слот.

"Сега загубихме четири пъти поред и трябва да преодолеем този срив. Ако печелиш мачове, искаш да продължиш да печелиш. Ако губиш мачове, искаш да започнеш да печелиш отново. Губим ли увереност? Все още не мога да го видя, защото във всеки мач, който загубихме, успявахме да създадем през второто полувреме невероятен брой положения. Ако погледнете трите мача, които загубихме във Висшата лига, ако оставите всички акценти зад гърба си, бихте казали, че едва ли е възможно да загубим този мач. Така че, ако можем да продължим да се представяме добре и да правим някои неща малко по-добре, тогава има всички основания да очакваме, че отново ще започнем да печелим футболни мачове", коментира Слот.

Треньорът каза, че Райън Гравенберх е получил изкълчен глезен, а халфът Алексис Мак Алистър се е нуждаел от четири шева. Мбемо откри резултата, след като играта продължи, въпреки контузията на главата на Мак Алистър, а Слот каза:

"Основното нещо, което трябва да направя сега, е да не се оплаквам, да обвинявам или да правя подобни неща. Можехме да се справим много по-добре, след като Мака беше на терена, трябваше да се справим по-добре, но здравето на играчите е нещо важно и ако един играч се нуждае от четири шева, бихте се надявали, че всички разбират, че се нуждае от незабавна медицинска помощ. Това не се случи, но отново можехме да се справим по-добре, така че това не е причината да загубим днес. Причината е, че пропуснахме твърде много шансове за гол", коментира още Слот.