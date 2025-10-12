Нестеров стартира с победа на турнир по тенис в Гърция

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Нестеров победи на старта със 7:5, 6:3 представителя на домакините Димитрис Сакеларидис (Гърция). Срещата продължи час и 50 минути.

Българинът изостана с 1:3 в началото на мача, успя да обърне до 5:4, като при този резултат сервира за спечелване на първия сет, но допусна пробив. Нестеров обаче спечели следващите два гейма и взе първата част със 7:5. Във втората част Нестеров проби за 3:2, а с още един брейк в края триумфира с крайното 6:3.

За влизане в основната схема Пьотр Нестеров ще играе утре срещу №3 в пресявките Петър Брунклик (Чехия).

Директно от основната схема ще започнат българите Адриан Андреев и Димитър Кузманов.

Националът на България Андреев ще играе на старта срещу №5 в схемата Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар), а Кузманов ще започне с мач срещу квалификант.

В надпреварата на двойки Пьотр Нестеров и Антъни Генов ще играят в първия кръг срещу гърците Стефанос Сакеларидис и Петрос Циципас, който е по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас.