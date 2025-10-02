Подробно търсене

Вратарят Люка Зидан получи първа повиквателна за националния отбор на Алжир по футбол

Христо Бонински
Зинедин Зидан ще може да гледа един от синовете си с фланелката на Алжир, снимка: Loic Venance/Pool Photo via AP
Алжир,  
02.10.2025 18:36
Само две седмици, след като обяви избора си да играе за националния отбор на Алжир, един от синовете на Зинедин Зидан - Люка, получи повиквателна за световните квалификации срещу Сомалия (9 октомври) и Уганда (14 октомври), обявиха от федерацията. Футболистът на испанския Гранада бе селектиран от треньора Владимир Петкович и ще се бори за вратарския пост с Усама Бенбут от УСМ Алжер и Алекси Гендуз от МС Алжер.

"Мисля, че щом Зидан е извикан, това е, защото го заслужава. Убеден съм, че с неговите характеристики може да донесе допълнително качество на отбора. Рано е да дискутираме кой ще бъде номер 1", коментира на пресконференцията си Петкович.

Люка Зидан имаше трудно начало на сезона, но през миналия уикенд запази суха мрежа срещу Уеска и бе избран за играч на мача.

Тимът на Алжир има нужда от една победа в тези два мача, за да се класира за финалите на Световното първенство през следващото лято.

В разширения състав на Алжир не попадна последното попълнение на Левски Акрам Бурас. 

