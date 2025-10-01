"За всеки футболист е огромно предизвикателство да се изправи срещу отбор като Бетис", смята бранителят на Лудогорец Франсиско Гомес-Сон

Лудогорец излиза утре от 19:45 часа във втората си среща в турнира на УЕФА Лига Европа, като разградчани приемат испанския Бетис (Севиля). Тимът от Разград спечели с 2:1 първата си среща през кампанията – при гостуването на Малмьо и направи нещо, което миналата година не успя – да вземе пълен успех.

Но съперникът от Севиля е много силен, а през миналия сезон стигна до заключителния мач в третия турнир на УЕФА. За Франсиско Гомес-Сон този мач е по-специален, тъй като сега е единственият испанец в отбора и то е юноша на Бетис.

"Чувствам се много добре, това е една много специална седмица за мене. Играл съм в школата на Реал Бетис и това е отборът на моя град. Това е един отбор, който в последните години израства много. Има играчи от много високо качество. Виждам, че това е един отбор, който иска да стигне колкото се може по-далече в този турнир и дори да го спечели", започна Франсиско Гомес-Сон, когато беше попитан какво е усещането да се изправи срещу родния си клуб.

Но на крайния бранител на разградчани беше припомнено, че всъщност Бетис е финалист в турнира за Лигата на конференциите и това прави задачата на лудогорци още по-сложна.

"Уважението от наша страна го има, ние имаме уважение към всички отбори. Ние сме Лудогорец и играем в къщи. Много добре се получи за нас победата, която взехме в първия двубой. И имаме огромното желание да покажем и докажем този успех и пред нашата публика".

Антони, Рикелме – и другите силни флангови играчи. "За всеки играч такова предизвикателство е най-голямото. Всеки желае да може да се противопостави на такива големи футболисти. Но за можем да покажем, че и ние сме добри футболисти. Всички в отбора имаме огромното желание да се противопоставим на най-добрите", завърши бранителят.