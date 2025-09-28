Лудогорец вкара три гола на Монтана и се изкачи на второ място в класирането

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на efbet Лига (Първа лига):

Лудогорец (Разград) - Монтана - 3:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Ивайло Чочев 28, 2:0 Оливие Вердон 53, 3:0 Бърнард Текпетей 63 червен картон: Ваджеба Сакор (Монтана) 45' Арда (Кърджали) - Ботев (Враца) - 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Милен Стоев 36, 0:2 Мартин Петков 47 Спартак 1918 (Варна) - Славия (София) - 1:1 (1:0) Голмайстор: Даниел Иванов 45+3, 1:1 Марко Милетич 88 от събота: Локомотив (София) - ЦСКА (София) - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Йоанис Питас 43, 1:1 Георги Минчев 77-дузпа Черно море (Варна) - Септември (София) - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Бертран Фурие 24, 1:1 Живко Атанасов 58 в понеделник: Берое (Стара Загора) - Добруджа (Добрич) от петък: Локомотив (Пловдив) - Левски (София) - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Хуан Переа 33 от четвъртък: Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Фредерик Масиел 41, 1:1 Енок Куатенг 60, 1:2 Мамаду Диало 69 временно класиране: 1. ЦСКА 1948 10 7 1 2 18:9 22 точки 2. Лудогорец 9 6 3 0 17:3 21 3. Левски 9 6 2 1 15:5 20 4. Черно море 10 5 4 1 15:6 19 5. Локомотив Пловдив 10 5 4 1 10:9 19 6. Ботев Враца 10 3 5 2 9:7 14 7. Локомотив София 10 2 6 2 10:8 12 8. Спартак Варна 10 2 5 3 11:11 11 9. Монтана 10 3 2 5 7:16 11 10. Берое 8 2 4 2 9:11 10 11. Арда Кърджали 10 2 3 5 9:12 9 12. ЦСКА 10 1 6 3 9:10 9 13. Добруджа 9 2 1 6 8:14 7 14. Славия 10 1 3 5 10:17 7 15. Ботев Пловдив 9 2 1 6 9:16 7 16. Септември София 10 2 1 7 10:22 7