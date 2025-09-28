Подробно търсене

Лудогорец вкара три гола на Монтана и се изкачи на второ място в класирането

Христо Бонински
Снимка: Красимир Кръстев/БТА (ВЯ)
Разград,  
28.09.2025 21:52
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на efbet Лига (Първа лига):

Лудогорец (Разград) - Монтана - 3:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Ивайло Чочев 28, 2:0 Оливие Вердон 53, 3:0 Бърнард Текпетей 63
червен картон: Ваджеба Сакор (Монтана) 45'

Арда (Кърджали) - Ботев (Враца) - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Милен Стоев 36, 0:2 Мартин Петков 47

Спартак 1918 (Варна) - Славия (София)   - 1:1 (1:0)
Голмайстор: Даниел Иванов 45+3, 1:1 Марко Милетич 88

от събота:
Локомотив (София) - ЦСКА (София) - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Йоанис Питас 43, 1:1 Георги Минчев 77-дузпа

Черно море (Варна) - Септември (София) - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Бертран Фурие 24, 1:1 Живко Атанасов 58

в понеделник:
Берое (Стара Загора) - Добруджа (Добрич)

от петък:
Локомотив (Пловдив) - Левски (София) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Хуан Переа 33

от четвъртък:
Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Фредерик Масиел 41, 1:1 Енок Куатенг 60, 1:2 Мамаду Диало 69

    временно класиране:
 1. ЦСКА 1948          10   7  1  2  18:9   22 точки
 2. Лудогорец           9   6  3  0  17:3   21
 3. Левски              9   6  2  1  15:5   20
 4. Черно море         10   5  4  1  15:6   19
 5. Локомотив Пловдив  10   5  4  1  10:9   19
 6. Ботев Враца        10   3  5  2   9:7   14
 7. Локомотив София    10   2  6  2  10:8   12
 8. Спартак Варна      10   2  5  3  11:11  11
 9. Монтана            10   3  2  5   7:16  11
10. Берое               8   2  4  2   9:11  10
11. Арда Кърджали      10   2  3  5   9:12   9
12. ЦСКА               10   1  6  3   9:10   9
13. Добруджа            9   2  1  6   8:14   7
14. Славия             10   1  3  5  10:17   7
15. Ботев Пловдив       9   2  1  6   9:16   7
16. Септември София    10   2  1  7  10:22   7

 

/ХБ/

